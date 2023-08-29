Kongo'da milis savaşçılar köye saldırdı: 14 ölü

Editör: Ersoy Özdem

Ordunun, yaptığı açıklamaya göre, milis grubuna bağlı savaşçılar Kongo'nun kuzeydoğusundaki bir köye saldırarak 14 kişinin ölümüne yol açan bir çatışma başlattı.

Albay Mapela Mviniama, CODECO milislerine mensup silahlı adamların Pazar akşamı Gobu köyüne saldırarak dokuz sivili ve bir Kongolu askeri öldürdüğünü söyledi. Çatışmalarda 4 saldırganın da öldüğü, 2 asker ve 2 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Bölgede 120'den fazla silahlı grup, çoğu toprak ve değerli madenlerin kontrolü için savaşırken, bazı gruplar da topluluklarını korumaya çalışıyor.

Afrika Terörizm Araştırma ve Araştırma Merkezi, CODECO saldırılarında 2022'ye kadar geçen dört yılda yaklaşık 1.800 kişinin öldüğünü ve 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e göre milislerin sayısı da son aylarda arttı.

Haziran ayında CODECO savaşçıları Kongo'nun Ituri eyaletinde 45 sivili öldürürken, yerel sivil toplum lideri Kinos Katuo, CODECO ve diğer grupların geçen ay komşu Nord Kivu ve Ituri eyaletlerinde 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü söyledi.