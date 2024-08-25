'Konkordato simsarlığının önüne geçilmeli'

Türkiye’de mevcut ekonomik şartlar gereği yatırım yapmanın giderek zorlaştığına dikkat çeken Karaca, “Şu anda deri ve deri mamulleri sektöründe yeni yatırım yapılmıyor. Diğer sektörlerde de çok fazla yatırım olduğunu görmüyoruz. Çünkü, yatırım yapabilmek için gerekli olan krediye yüzde 60 faizle ulaşabiliyorsunuz. İşte, bu yüzden Türkiye’de yatırım ortamı olmadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan, imalat ve sanayi için farklı bir durum olmadığını görüyoruz. Bizim sektörümüzde de tam olarak bu durum yaşanıyor. Öngörülebilir bir ortam görmeyen sanayici kendini korumaya alıyor. Çünkü, talep azalıyor, rakipler bizden daha uygun fiyata ürün üretebiliyor. Burada küresel riskleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sektörümüzü derinden etkiledi. İsrail-Filistin savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeler de eklenince sektörümüzde işler giderek zorlaşmaya başladı.” dedi.

ALACAKLI FİRMALAR ZOR DURUMDA KALIYOR

Yaşanan tüm bu ekonomik zorlukların konkordatoları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Güven Karaca, “Konkordatoların artmasının nedeni sadece ekonomik kriz değildir. Bir diğer sebebi de yüksek faizlerdir. Yüksek faizden kurtulmak isteyen bazı şirketler konkordatoya sığınıyor. Önümüzdeki günlerde konkordatoları da takip edeceğiz. Bu konuda çok endişeliyiz. Geçtiğimiz dönemlerde bir konkordato simsarlığı vardı. ‘Çok kısa sürede konkordato işinizi hallederiz’ diyen kişiler ortaya çıkmıştı. Krizlerde bu daha sık görülüyordu. Aynı zamanda da sistemde bir açık vardı. Bu yüzden konkordato simsarlığının önüne geçilmesi gerekiyor. Konkordato ilan eden her türlü korunuyor ama alacaklı firmalar zor durumda kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla ocak ayından bu yana 161 firmanın konkordato talebi kabul edildi. Henüz durum vahim değil ancak yüzde 50 artış var. Zor durumda kalan şirketlerin hayatlarına devam edebilmesi için önemli bir konu. Ancak, bu konunun kötü niyetli olarak kullanılması engellenmeli. Çünkü, bir şirketin konkordato ilan ederek koruma alması, o şirketten alacaklı olan firmaları çok zor durumda bırakabiliyor. Sistemin devam etmesi için bir strateji belirlenmesi şart. Konkordato talepleri dikkatle incelenmeli, sistem baştan sona düzeltilmeli ve simsarlık sona erdirilmeli. Konkordato ilan eden şirketlerin alacaklılarının da firmaların yazdığı çekler konusunda korunması için de bir yöntem bulunmalı.” ifadelerini kullandı.