Konser alanına yıldırım düştü: 9 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Konser alanına yıldırım düştü: 9 kişi yaralandı

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bir konser alanına yıldırım düştü. Olay sonucu 9 kişi yaralandı.

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bir konser alanına yıldırım düştü. Olay sonucu 9 kişi yaralandığı belirtildi.

Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde faciadan dönüldü. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım isabet etti. Yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin, tedbir amacıyla iptal edildi.

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