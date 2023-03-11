Seçil Gür'den 'IBAN'lı cevap! Sahne aldığı için eleştirilmişti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay'da 20 Şubat'ta 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanmıştı.

10 ilde büyük yıkımın yaşandığı afette tüm Türkiye tek yürek oldu. Yavaş yavaş normalleşmenin yaşandığı şu süreçte Seçil Gür, konserlerine yeniden başladığı için bazı kişilerin tepkisini çekti.

Seçil Gür, konserlerine yeniden başladığı için kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Seçil Gür, şunları söyledi:

"İstemeyerek çıktım. Repertuvarımda hareketli şarkılara yer vermedim. Müzik sadece eğlendirmek adına yapılan bir şey değil. Sadece ben değil; çalıştığım mekan, orkestra ve orada çalışanlar için hayatımızı devam ettirmek için mecburdum. Zaten ilk haftalar sahneye çıkmadım. Buna da karşı çıkanlar varsa IBAN'ımı göndereyim, sonra konuşalım. Bana göre en iyi duyarlılık birilerine dokunmaktır. Sadece maddi değil, manevi de olabilir. Depremin birinci gününde piyasadaki duruşuma biraz kızdım. 'Keşke daha çok çalışsaydım, daha çok yardım edebilseydim' dedim. Keşke uçağım olsaydı da oralara yardım gönderebilseydim."



