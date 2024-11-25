Konserlerini iptal etti! İrem Derici'den korkutan haber

İddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan İrem Derici, aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN KORKUTAN HABER GELDİ

Derici'den korkutan haber geldi. Derici, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle İzmir konserini iptal etti.

"ÇOK AĞIR BİR BAĞIRSAK ENFEKSİYONU GEÇİRİYORUM"

Derici, “Çok ağır bir bağırsak enfeksiyonu geçiriyorum. Üç gündür düzelmedi. Çok özür diliyorum. Bir sonraki sahnemizde inanılmaz bir gecenin sizi beklediğini garanti ediyorum” ifadelerini kullandı.