Konserve pişirmek için yakılan ateş çatıda yangın çıkardı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, konserve pişirmek üzere yakılan ateş tam söndürülmeyince evin çatısında yangına yol açtı.

KAYNAK: İHA
Konserve pişirmek için yakılan ateş çatıda yangın çıkardı

Yangın, Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi 41135 Sokak'ta bulunan binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatı katından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına merdiven uzatarak müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin uzun uğraşlarının ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatısında zarar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, evde oturan kadının verdiği bilgi doğrultusunda yangına çatıda konserve pişirmek üzere yakılan ateşin sebep olduğunu belirledi.

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Söndüğü sanılan ateşin çatıdaki ahşap aksamı tutuşturarak yangın çıkmasına neden olduğu anlaşıldı. Evin sahibi kadın söndürme çalışmaları esnasında büyük üzüntü yaşadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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