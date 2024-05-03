Kontağı çevirince otomobili alev alev yandı

Kaynak: İHA
Kontağı çevirince otomobili alev alev yandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde araç sahibinin kontağı çevirmesi ile alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Nurol Sokak’ta saat 10.00 sıralarında bir araçta yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için otomobiline binen Ali Y., aracı çalıştırmak için kontağı çevirdiği esnada aracın motor kısmı birden alev aldı.

Alev topuna dönen otomobilinden inen Yılmaz, durumu itfaiyeye bildirirken, alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yanan araç ise kullanılmaz hale geldi.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Ön incelemede, yangının tesisat kısmından çıktığı tespit edilirken, yangına dair tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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