Konteyner talebi reddedilince bıçakla çatıya çıktı

Kaynak: İHA
Konteyner talebi reddedilince bıçakla çatıya çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde konteyner talebi reddedilen bir genç, elinde bıçakla çatıya çıkarak polis ekiplerini alarma geçirdi.

Polisler, 33 yaşındaki genci ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Caddesi Serttaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Valilik hizmet binası yan tarafında bulunan 3 katlı bir binanın çatısında elinde bıçakla bir genci gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, Ö.Y. (33) isimli gençle iletişime geçerek şahsın aşağı indirilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Ö.Y., Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'le görüşmek istediğini ve konteyner talebi sonrası belediyeden kovulduğunu ileri sürdü.

Gencin bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler, şahsı bulunduğu yerden alarak aşağı indirdi.

Müdahalede bulunmak üzere ambulansa alınan Ö.Y.'nin buradaki işlemlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştürülmek üzere belediyeye götürüleceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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