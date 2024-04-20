Konteynerde sır ölüm. Kapıyı açan arkadaşları şoke oldu

Edinilen bilgilere göre İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacak bir arsada bekçilik yapan 54 yaşındaki Sezer Akbulut, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Arkadaşları haber alamadıkları Sezer Bulut'un kaldığı konteynerin kapısını açıcınca adamı kanlar içinde yatarken buldu. Karşılaştıkları görüntü karşısında şoka giren arkadaşları polise ihbarda bulundu.

Konteynerin bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri Sezer Akbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Pompalı tüfekle öldürüldüğü belirtilen Sezer Akbulut’un öldürülmesi ile ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı.

Polis, soruşturma kapsamında bölgede çok yönlü incelemelerde bulunurken Sezer Akbulut’un İzmir’de yaşadığı ve bekar olduğu belirtildi.