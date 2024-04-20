Konteynerde uyuduğu esnada çıkan yangında hayatını kaybetti

Karaköprü ilçesinin kırsal Sancak Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki esnaf Şakir Topçu, Evren Sanayi Sitesinde Karaköprü ilçesinde bulunan bağ evinin içerisinde bulunan konteynerde kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede konteyneri saran alevler, önünde bulunan aracına sıçrarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, ekipleri tarafından konteynerin içerisinde yapılan ilk inceleme sonucunda Şakir Topçu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Şakir Topçu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.