Kontrolden çıkan araç bariyere çarpıp refüje çıktı

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 35 KNU 78 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir bariyerlere çarpıp, refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.