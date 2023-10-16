Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu

Çekmeköy'de yokuş aşağı inerken hızını alamayan otomobil bir evin bahçesine uçarak durabildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Çekmeköy ilçesi, Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre U.A. hakimiyetindeki 34 PN 2756 plakalı araç yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırama vurdu, ardından bir evin bahçesine uçarak durabildi.

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Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta ve evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla araç evin bahçesinden kaldırıldı.

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Evin sahibi Ali Cömert, "Uyuyorduk, aracın fren sesiyle birlikte bir baktık bahçeye girmiş araç. Hiç böyle bir şey olmadı daha önce" dedi.

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