Kontrolden çıkan araç karşı şeritte otomobille çarpıştı

Edinilen bilgiye göre kaza, Dadağlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 06YK428 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı şeride geçerek İ.D.'nin kullandığı 09H7272 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri A.Ç. ve İ.D., araçta bulunan yolcular M.K., R.G., E.B. ve K.B. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AKS ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Sarıgöl Devlet Hastanesi ve Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.