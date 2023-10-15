Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Kavşağı’nda bir araç kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atarak şarampole devrilen aracı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Bekir Demirök’ün hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 3 diğer kişinin de yaralandığını belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Demirök’ün cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.