Kontrolden çıkan araç takla attı. 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Serdar Özboyraz yönetimindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi Türmüz Tepe Mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Serdar Özboyraz ile araçta bulunan Ahmet Barak, Hasan Eldemir ve Emrah Oktay yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Serdar Özboyraz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.