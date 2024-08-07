Kontrolden çıkan araç takla attı. 5 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç takla attı. 5 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole yuvarlanarak kaza yaptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdar Özboyraz yönetimindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi Türmüz Tepe Mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Serdar Özboyraz ile araçta bulunan Ahmet Barak, Hasan Eldemir ve Emrah Oktay yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Serdar Özboyraz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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