Kontrolden çıkan araç tramvay yoluna girdi: 3 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kunduracılar istikametinden sanayi istikametine seyir halinde olan A.K. (28) idaresindeki hafif ticari araç, sürat ve dikkatsizlik sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerini kırarak tramvay yoluna girdi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü A.K., Ö.A.S. (32) ve S.E. (31) yaralandı.

Tramvay seferlerinin aksadığı kazada, polis ekipleri cadde üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)