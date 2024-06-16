Kontrolden çıkan ATV duvara çarptı. Yaralılar var

Kaza, Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 14 yaşındaki A.N.B.'nin kullandığı ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tek katlı bir kerpiç evin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü A.N.B. ile arkasında oturan yolcu H.M. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.