Kontrolden çıkan çip banka önünde dehşet saçtı

Kaza, dün Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği 62 AAL 305 plakalı cip, kaldırıma çıkarak banka şubesi önünde oturan güvenlik görevlisi E.Y.'ye çarptı. E.Y.'nin yanındaki kişi ise son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Y., ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren E.Y.'nin, bacağının 3 yerden kırıldığı belirtildi. Cip sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıya kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.