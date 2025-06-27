Kontrolden çıkan çip banka önünde dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan çip banka önünde dehşet saçtı

Tunceli’de kontrolden çıkan cip, banka önünde oturan güvenlik görevlisine çarptı. E.Y.’nin bacağı kırıldı, kaza kamerada

Kaza, dün Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği 62 AAL 305 plakalı cip, kaldırıma çıkarak banka şubesi önünde oturan güvenlik görevlisi E.Y.'ye çarptı. E.Y.'nin yanındaki kişi ise son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Y., ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren E.Y.'nin, bacağının 3 yerden kırıldığı belirtildi. Cip sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıya kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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