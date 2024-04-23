Kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı: 1 yaralı
Ankara’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki duvara çarparak durabilirken, kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yapı malzemesi yüklü 06 GGA 77 plakalı kamyon, rampa aşağı seyrettiği esnada kontrolden çıkarak yol kenarında yer alan duvara çarparak durabildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü A.Z.Y. (63) ilk müdahale sonrası hastaneye nakledildi. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunmağı öğrenildi.

Çevreye saçılan malzemeler belediye ekiplerin tarafından kaldırılırken, kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

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