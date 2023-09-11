Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı

Sancaktepe'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı

Olay dün saat 07.00 sularında Samandıra Kartal bağlantı yolunda Samandıra gişeler Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre Ankara istikametinde ilerlemekte olan motosiklet sürücüsü Gizem B. motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü Gizem B. yaralandı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Yaralı kadın ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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