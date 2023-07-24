Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolünü kaybederek çaya düşen araçta 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 4 kişi yaralandı

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobil çaya düştü. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.


Başiskele'nin Mehmet Ağa Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde meydana gelen kazada, T.G. hakimiyetindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kiraz Çayı'na uçtu. Takla atan otomobil suyun içinde yan halde durdu. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü T.G. ve çocuklar F.G., H.Ş. ile A.G. yaralandı. Olaya şahit olan sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 4 yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Otomobilin içinde kalan eşyalar yol kenarına çıkarılırken, kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla çaydan çıkartıldı. Polis kaza nedeniyle inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Doğum sonrası neler yapmak gerek Sağlık
Doğum sonrası neler yapmak gerek
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak Dünya
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti Magazin
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor Güncel
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler Şifalı Bitkiler
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne? Keşfet
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?