Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 4 kişi yaralandı

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobil çaya düştü. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.



Başiskele'nin Mehmet Ağa Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde meydana gelen kazada, T.G. hakimiyetindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kiraz Çayı'na uçtu. Takla atan otomobil suyun içinde yan halde durdu. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü T.G. ve çocuklar F.G., H.Ş. ile A.G. yaralandı. Olaya şahit olan sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 4 yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Otomobilin içinde kalan eşyalar yol kenarına çıkarılırken, kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla çaydan çıkartıldı. Polis kaza nedeniyle inceleme başlattı.