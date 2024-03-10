Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 4 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan ziyaret için Çorum'a gitmekte olan Sezgin K. yönetimindeki 19 TV 310 plakalı Toyota marka otomobil, Hatap barajı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla atarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

aw159617-02.jpgKazada sürücü Sezgin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim K., Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw159617-06.jpgYaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdü öğrenildi.

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