Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan ziyaret için Çorum'a gitmekte olan Sezgin K. yönetimindeki 19 TV 310 plakalı Toyota marka otomobil, Hatap barajı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla atarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Sezgin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim K., Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdü öğrenildi.

