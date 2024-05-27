Kontrolden çıkan otomobil devrildi

Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tahliye kanalına devrildi ve iki kişi yaralandı.

Otomobilin kontrolünün kaybedilmesi sonucu meydana gelen kaza, 63 BB 204 plakalı aracın sürücüsünün henüz belirlenememesiyle gerçekleşti. Araç, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sürücünün kimliği ve kazaya sebep olan faktörler üzerinde detaylı incelemeler sürdürülüyor.