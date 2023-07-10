Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Kulu'ya bağlı Ağılbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A'nın (60) kullandığı 07 FPU 67 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kazayı görenler vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.