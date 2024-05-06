Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Meydana kazada 4 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, saat 18.30 civarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kırıkköprü civarında yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında Kayseri istikametine sürüş halinde olan F.Ç. (51) idaresindeki 01 UU 044 plakalı otomobil, sürücüsü kontrolünü kaybederek istinat duvarına çarptı.

Dehşet kazada, sürücü ile S.Ç. (42), B.Ç. (14), A.Ç. (8) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri gelirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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