Kontrolden çıkan otomobil parka kaldı

Konya'da otomobil kontrolden çıkarak korkuluk demirlerine vurarak durabildi.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil parka kaldı

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Cesur idaresindeki 42 JC 600 plakalı otomobil, Yediler Mahalle Mezarlığı istikametinden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Keçeciler Emekli Konağı çevresinde bulunan demir korkulukları kırarak park alanında bulunan kamelyayı yıktıktan sonra demirlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazanın gece saatlerinde olması ve parkta kimsenin olmaması kazanın boyutlarının büyümesinin önüne geçerken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Öte yandan, sürücünün yapılan alkol ve uyuşturucu testi temiz çıktı, alkol ve uyuşturucu kullanımı olmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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