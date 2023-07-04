Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı

Burdur’da yolun tek şeride düştüğü yerde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı

(İHA) Olay saat 23.15 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu, Hacılar Köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Burdur istikametine giden Mustafa Yağız (34) idaresindeki 15 ACF 299 plakalı Volkswagen marka ticari otomobil Hacılar Köyü mevkiine geldiği sırada yolun tek şeride düştüğü yerde kontrolden çıkarak önce yönlendirme tabelasına çarpıp ardından şarampole yuvarlanarak eczane önünde bulunan ağaca çarptı.

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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yağız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Yağız’ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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"YOL YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANSIN"

Yaklaşık 10 yıl önce başlayan ve hala devam Burdur Fethiye kara yolu yol yapım çalışmaları nedeniyle Hacılar Köyü mevkiinin bazı yerlerinde yolun tek şeride düşmesi nedeniyle birçok yaralamalı ve ölümlü kazanın meydana geldiğini söyleyen ve bu yol yapım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını isteyen Hacılar Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk,

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“Yaklaşık bundan 20 gün önce Karaçal-Akyaka Köyü arasındaki Hacılar Köyü mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 tane cenaze verdik bu kara yolunda.

Ayrıca Akyaka Köyü'nde arife günü bir aracın kaza yapması sonucunda yine bir cenaze verdik.

Bugün de yine Hacılar eczanesinin olduğu bölgede bir tane cenaze verdiğimiz kaza meydana geldi. Hacılar Köyü'nün kara yolunun bir an önce tamamlanmasını arz ediyorum. Artık insanların canı gitmesin. Bu yolun yarım kalan kısmının yapılıp bir an önce geniş bir şekilde trafiğe açılmasını arz ediyorum.” açıklamasında bulundu.

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