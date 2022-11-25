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Kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 3 kişi yaralandı

Sivas'ta bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:10
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı 

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 3 kişi yaralandı
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Kayseri-Malatya karayolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu, yoldan çıkıp takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametine gitmekte olan C.Y.(48) sevk ve idaresindeki 09 ABV 151 plakalı Dacia marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Araçta Bulunan sürücü ve D.Y.(16), Ş.N.Y.(21) yaralandı. Üç yaralı ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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