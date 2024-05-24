Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, Düziçi-Berke Barajı yolunun Çotlu köyü Kırkgöz mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şehir merkezi yönünde ilerlemekte olan Ramazan K. yönetimindeki 80 AFU 920 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma düştü. Otomobil, ağaçlara çarparak durabildi ve kazada sürücü Ramazan K. ile beraber 2 kişi daha yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.