Kontrolden çıkan servis minibüsü refüje çarptı

E5 Kara Yolu'nda seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ortada bulunan refüje çarptı ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan servis minibüsü refüje çarptı

Kaza, saat 02.00 sıralarında E5 Kara Yolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kardaş’ın kullandığı ve 8 kişinin yolcu olarak taşındığı 34 LTP 005 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta alanda bulunan refüje çarptı ve elektrik direğine çarparak durabildi.

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Çarpmanın etkisiyle 1’i sürücü olmak üzere 4 kişi yaralanırken, diğer 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de minibüste bir süre inceleme yaptı.

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Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucuyla kaldırıldı. Bir süre tek şeride kapanan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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