Kontrolden çıkan tır iş yeri bahçesine uçtu

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır iş yeri bahçesine uçtu
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır, bariyerleri aşarak iş yerinin bahçesine düştü. Olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir tır, iş yeri bahçesine düştü.

Olaya göre, caddeden yokuş aşağı inen tır sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanmak isterken cadde ortasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir iş yerinin bahçesine düştü.

Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayın hafta sonu yaşanması ve işçilerin izinli olması nedeniyle bir faciadan dönüldü.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"DAHA ÖNCE DE AYNI ŞEKİLDE BURADA KAZA OLDU"

Kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunan Üsmen Acar, hafta sonu olması nedeniyle orada olmadıklarını ve daha önce de aynı şekilde kaza olduğunu ifade ederek, önlem alınmasını istedi.

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