Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı

Merkeze bağlı Akyamaç köyü İnkapı mezrası mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 16 AIL 244 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda tır sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

İsmi öğrenilmeyen diğer yaralı ile sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahale sonrası, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.