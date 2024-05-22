Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Akyamaç köyü İnkapı mezrası mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 16 AIL 244 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda tır sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

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İsmi öğrenilmeyen diğer yaralı ile sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahale sonrası, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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