Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu, traktör sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Puna Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Abdurrahim Kocagenç idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada, Kocagenç ve B.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kocagenç, burada yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

B.K.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

aw019094-01.jpg

aw019094-03.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Kaybolan İstiklal Madalyası'nın öyküsünü Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız açıkladı Spor
Kaybolan İstiklal Madalyası'nın öyküsünü Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız açıkladı
Ukrayna’dan Rus havalimanına saldırı: askeri uçak hasar gördü Dünya
Ukrayna’dan Rus havalimanına saldırı: askeri uçak hasar gördü
Beşiktaş'a Amartey şoku! Kiev maçında yok Spor
Beşiktaş'a Amartey şoku! Kiev maçında yok
İşte "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrinin belgesi ve Türkçesi Güncel
İşte "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrinin belgesi ve Türkçesi
İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı Dünya
İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı
Tavaf eden hacı adayına Kabe polisi müdahale etti Dünya
Tavaf eden hacı adayına Kabe polisi müdahale etti
Şüphe üzerine durduruldu. Üstünden bakın ne çıktı Güncel
Şüphe üzerine durduruldu. Üstünden bakın ne çıktı