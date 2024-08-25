Kontrolden çıkarak takla attı. 2'si çocuk 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkarak takla attı. 2'si çocuk 4 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı. Kaza sonucunda 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde aynı aileden 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Suşehri-Sivas Karayolu Gemin deresi mevkii Çokrak tünel yakınlarında gerçekleşti. M.O. idaresindeki 01 YG 767 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü ve çocukları ise Sivas’a sevk edildi.

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