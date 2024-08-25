Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zile ilçesi Kızılca Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Sait S. idaresindeki 60 ZJ 252 plakalı araç ile Elvan U. yönetimindeki 60 TA 859 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Berat Can U. ve Burak A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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