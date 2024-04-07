Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi

Kaza, Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı olan Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, virajda kontrolden çıktı.

Araç, önce refüjdeki ağaca, daha sonra taklalar atarak yol kenarındaki iş yerinin kapısına çarparak ancak durabildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gönderilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.