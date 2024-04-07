Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi
Konya’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı olan Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, virajda kontrolden çıktı.

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Araç, önce refüjdeki ağaca, daha sonra taklalar atarak yol kenarındaki iş yerinin kapısına çarparak ancak durabildi.

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Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gönderilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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