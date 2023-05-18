Kontrolden çıkıp bariyerlere saplanan otomobil havada asılı kaldı

Bursa’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobil 5 metrelik alt geçitte asılı kaldı. Sürücü kaza sonrası kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak olay yerinden kaçtı.

Kontrolden çıkıp bariyerlere saplanan otomobil havada asılı kaldı

İHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Ankara istikametinden kent merkezi istikametine seyreden otomobil Mimar Sinan Kavşağı yan yolda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp parçalayarak 5 metrelik alt geçitte asılı kaldı. Kazanın ardından otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken otomobilin çekici yardımıyla çekildi.

Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Emniyet ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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