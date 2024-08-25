Kontrollü yıkım panik yarattı

Kaynak: İHA
Kontrollü yıkım panik yarattı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar gören bir binanın kontrollü yıkımı esnasında yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartman, iş makinesi yardımıyla kontrollü bir şekile yıkıldı.

Yıkım anı, adeta kağıt gibi çöken binayı izlemek isteyen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere yansıdı. Binanın yıkılmasıyla etraftaki vatandaşların aniden kaçıştığı panik anları sosyal meydada paylaşıldı.

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