Kontrollü yıkımda evi zarar gördü; şantiye şefini tüfekle öldürdü

Hatay'da deprem nedeniyle ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında yan apartmanın duvarına zarar geldi. Yaşanan tartışmanın ardında bina sahiplerinden T.Ş., şantiye şefi Mustafa Açıcı'yı öldürdü.

KAYNAK: DHA
Kontrollü yıkımda evi zarar gördü; şantiye şefini tüfekle öldürdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında çevreye saçılan molozlar, sağlam apartmanın duvarına zarar verdi. Yıkım ekipleri ile bina sahipleri arasında çıkan tartışma sonrası çalışmalara ara verilirken, T.Ş. (56), daha sonra şirkete giderek şantiye şefi Mustafa Açıcı'yı (42) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan T.Ş, yakalanarak gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat merkezli depremde ağır hasar alan bina yıkılmak istenirken, molozlar çevreye saçılarak yan apartmanın duvarına zarar verdi. Olaydan sonra bina sakinleri ile şirket çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şirket sahipleri yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı. Tartışma sonrası binada yaşayan T.Ş, şirketin şantiyesine giderek tartıştığı şantiye şefi Mustafa Açıcı’ya pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Sırtından ve göğsünden vurulan Açıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren T.Ş’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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