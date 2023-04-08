8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 4 hayvanı telef etti

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 4 hayvanı telef etti

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, çiftliğin kapısına çarptı. Tokat'ta meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 4 hayvan ise telef oldu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:23
Takip Et

Kontrolünü kaybeden sürücü 4 hayvanı telef etti

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 4 hayvanı telef etti
+
Aa
-

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çiftliğin kapısına çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken 3 koyun ve 1 kuzu da telef oldu.

Tokat'ta gerçekleşen kazada, F.A. (22) kontrolündeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan çiftliğin tel örgülerine ardından kapısına çarparak durabildi.

Çiftliğin bahçesinde bulunan 3 koyun ve 1 kuzu aracın çarpmasıyla telef olurken araçta bulunan F.A.(22), F.A. ve Y.A. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
5
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.