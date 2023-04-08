Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 4 hayvanı telef etti

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çiftliğin kapısına çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken 3 koyun ve 1 kuzu da telef oldu.



Tokat'ta gerçekleşen kazada, F.A. (22) kontrolündeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan çiftliğin tel örgülerine ardından kapısına çarparak durabildi.

Çiftliğin bahçesinde bulunan 3 koyun ve 1 kuzu aracın çarpmasıyla telef olurken araçta bulunan F.A.(22), F.A. ve Y.A. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.