Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda; seyir halindeki 03 PF 403 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjte yer alan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak karşı şeride fırladı.
Kaza sonrası araç içerisinde sürücünün sıkıştığını gören çevredekiler, 112'yi arayıp ekipleri bilgilendirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edilirken, sağlık ekibi sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiyece çıkartılarak, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaza sonrası tanınamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.