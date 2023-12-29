Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, orta refüjde bulunan EDS direğine çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda; seyir halindeki 03 PF 403 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjte yer alan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak karşı şeride fırladı.

Kaza sonrası araç içerisinde sürücünün sıkıştığını gören çevredekiler, 112'yi arayıp ekipleri bilgilendirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edilirken, sağlık ekibi sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiyece çıkartılarak, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza sonrası tanınamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

aw108510-02.jpg

aw108510-03.jpg

aw108510-04.jpg

aw108510-05.jpg

aw108510-06.jpg

aw108510-07.jpg

aw108510-08.jpg

Son Haberler
Aydın’da kadın cinayeti. Eşi tarafında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Gündem
Aydın’da kadın cinayeti. Eşi tarafında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
2.31'lik dev basketbolcunun 20 yaşında dünyası karardı Spor
2.31'lik dev basketbolcunun 20 yaşında dünyası karardı
Lisede cemaate ait kitaplar dağıtıldı. Her bir öğrenciye 3 kitap verildi. Bilim öldü her yer tarikat oldu her yer cemaat oldu Gündem
Lisede cemaate ait kitaplar dağıtıldı. Her bir öğrenciye 3 kitap verildi. Bilim öldü her yer tarikat oldu her yer cemaat oldu
ABD ve Meksika'dan flaş sınır kararı. İki ülke anlaştı Dünya
ABD ve Meksika'dan flaş sınır kararı. İki ülke anlaştı
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladı Gündem
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladı
Turhan Çömez Van'da bir köylüyle konuştu yüzde yüz gerçeği öğrendi. Ankara'daki vekillerin yüzü kızaracak Gündem
Turhan Çömez Van'da bir köylüyle konuştu yüzde yüz gerçeği öğrendi. Ankara'daki vekillerin yüzü kızaracak