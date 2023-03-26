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  • Hasan Can Kaya konuğunun o sözlerine öyle bir cevap verdi ki. Konuşanlar programında bomba anlar

Hasan Can Kaya konuğunun o sözlerine öyle bir cevap verdi ki. Konuşanlar programında bomba anlar

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Hasan Can Kaya konuğun "Memelerimi elletmemişimdir küsmüştür" demesiyle şaştı kaldı ama bu yoruma sessiz de kalmadı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 14:53
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Konuşanlar programında bomba anlar. Hasan Can Kaya konuğunun o sözlerine öyle bir cevap verdi ki.

Hasan Can Kaya konuğunun o sözlerine öyle bir cevap verdi ki. Konuşanlar programında bomba anlar
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Konuşanlar ile yıldızı parlayan ve Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya her programıyla olay oluyor.

 

 

Her programda konukların yaptığı yorumlar gündeme geliyor. Son olarak Hasan Can Kaya kadın bir konuğa "Eşiniz size küsmüş sizce ne yapmış olabilirsiniz?" diye sordu.

Ünlü komedyen aldığı yanıtla ise şoke oldu. Kadın konuk Hasan Can Kaya'ya "Memelerimi elletmemişimdir yaptırdıktan sonra" deyince stüdyo şaştı kaldı.

Ünlü komedyen ise bu soruya yanıt olarak "Çıkartıp verebilirsin" deyince stüdyo kahkahaya boğuldu. Hasan Can Kaya daha sonra ise "Bugün Konuşanlar çok iyi çıktı ya" dedi.

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