Konuşma terapisi, demans hastalarının yeni umudu

Yapılan yeni araştırmada, konuşma terapisinin, antidepresanlardan fayda görmeyen demans hastalarının yaşadığı depresyon semptomlarını iyileştirebileceği ortaya çıktı.

Konuşma terapisi, demans hastalarının yeni umudu

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Independent’ta yer alan habere göre, İngiltere’deki University College London'dan bir araştırma ekibince yapılan araştırmada, terapilerin genel olarak demans hastalarının yaşam kalitesini ve günlük rutinini iyileştirmeye yardımcı olabildiği tespiti yapıldı.

Araştırmada, özellikle konuşma terapilerinin antidepresan desteğinin etkisiz kaldığı demans hastalarının depresyon seviyesini azalttığı öne sürüldü.

Araştırmanın başyazarı Dr. Vasiliki Orgeta, "Antidepresanların işe yaramadığı demans hastaları için şu anda depresyon için standart bir tedavimiz yok." dedi.

Psikolojik tedavilerin klinik etkinliğine ilişkin önceki kanıtların sınırlı olduğuna değinen Ortega, psikolojik terapilerin, özellikle konuşma terapilerinin demanslı insanların sahip olduğu depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğunu bulduklarını aktardı.

Araştırmacılara göre, demanslı kişilere majör depresif bozukluk tanısı konulma olasılığı yaşıtlarına kıyasla 2 kat daha fazla.

Geçmişteki araştırmalarda, demans hastalarının yüzde 16'sının depresyon yaşadığı tahmin edilirken bu oran yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. Bu nedenle daha etkili tedavilere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Cochrane Kütüphanesince sistematik incelemeler veri tabanının bir parçası olarak yayımlanan araştırma, toplamda 2 bin 600'e yakın kişide gözlemlendi.

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