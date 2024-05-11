Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

Kaynak: DHA
Konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu
Bursa'da Yıldırım K., konuşmak üzerine evinin önüne gelen husumetlisi Süleyman G. tarafından tabancayla ayağından vuruldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde yaşayan Süleyman G., daha önceden husumetli olduğu Yıldırım K.'yı evinin önüne gelerek konuşmak için dışarıya çağırdı.

Hararetlenen konuşma sonucu taraflar arasında kavga çıktı. Süleyman G., kavga sırasında tabanca ile Yıldırım K.'ya ateş açtı.

Kurşunların ayağına isabet ettiği Yıldırım K. acı içinde yere yığılırken, Süleyman G. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım K.’yı hastaneye kaldırdı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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