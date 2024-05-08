Konuşmaları yasaklanan AKP'nin meşhur trolleri Saray'a başkaldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Konuşmaları yasaklanan AKP'nin meşhur trolleri Saray'a başkaldırdı
AKP’ye zarar verdiği iddiası ile bundan sonra röportaj vermesi yasaklandığı iddia edilen Kürtaj Dede lakaplı Süleyman Çakır’a, yine AKP’li Furkan Gök sahip çıktı. Gök sosyal medyada yayınladığı videoda AKP’li yetkililere açtı ağzını yumdu gözünü.

AKP’de yerel seçimlerin faturası trollere kesildi. Sosyal medyada konuşmaları ve bundan sonra röportaj vermeleri AKP tarafından yasaklandığı iddia edilen AKP’li trollerden en dikkat çekeni ise Kürtaj Dede lakaplı Süleyman Çakır oldu.

Çakır kendisinin röportaj vermesinin yasak olduğu sorulmasının ardından yaptığı açıklamada röportaja meraklı olmadığını ifade etmişti.

Kürtaj Dede’ye başka bir AKP’li isim olan Furkan Gök sahip çıktı. 74 yaşındaki Çakır’ı yanına alarak bir sokak köşesinde video çeken Gök, seçimin faturasının ‘Kürtaj Dede’ye kesilmesini hazmedemedi.

Gök yayınladığı 2 dakika 20 saniyelik videoda seçimin kaybedilmesinin asıl sorumlularının AKP’li il ve ilçe başkanları olduğunu açıkladı. O koltuklarda oturan insanları Erdoğan’a ihanet etmekle itham etti.

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Seçimin kaybedilmesinin nedenini ise ekonomik sıkıntılar olduğunu, toplumdaki şikayetleri Erdoğan’a iletmeyen yalakalar olduğunu söyleyen Furkan Gök’ün sözlerinden başlıca ifadeler şu şekilde:

“Terbiyesiz ahlaksız olan insanlara sesleniyorum. Hala utanmadan o koltuklarda nasıl oturabiliyorsunuz? Utanmazlar ahlaksızlar Siz Erdoğan’a ihanet ediyorsunuz . Siz gizli FETÖ’cü müsünüz nesiniz?

Lan utanmazlar, il başkanları ilçe başkanları istifa etsenize utanmıyor musunuz siz, hala o koltuklarda mı oturuyorsunuz? Bir de bu adama diyorsunuz suçlu. Bu adamın suçu ne ya gecesini gündüzünü verdi AK Partiye hizmet etti.”

“AKP’nin içindeki gizli FETÖ’cülere sesleniyorum bu yaşlı başlı adamla uğraşmayın” diyerek röportaj vermesi ile ünlü kürtaj dede lakaplı Süleyman Çakır’a sahip çıktı.

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