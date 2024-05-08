Patronlar Kulübü TÜSİAD kötü haberi verdi: Hızla kaybediyoruz

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'ın patronu Orhan Turan Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Riskler Raporu'nun tanıtım toplantısında konuştu. Patronlar Kulubünün Yönetim Kurulu Başkanı Turan, dikkat çeken bir konuşma yaptı, turbülansa dikkat çekti.

Raporun ilk bölümlerindeki bir konuyu aktarmak istediğini belirten Orhan Turan Raporda yer alan anket sonuçlarına göre, 2 yıllık vadede katılımcıların sadece yüzde 16’sı küresel görünümün stabil veya sakin olacağını düşündüğünü söyledi.

TURBÜLANS BEKLENİYOR ZORLU BİR SÜREC YAŞAYACAĞIZ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"10 yıllık vade için bu oran yüzde 9’a geriliyor. 10 yıllık vadede küresel görünümün türbülanslı veya daha kötü olmasını bekleyenlerin oranı ise yüzde 63. Bu durum risk çeşitlerinden bağımsız, zorlu bir süreç yaşayacağımıza işaret ediyor. Sadece küresel ekonominin bugün içinden geçtiği süreç dahi, kendi içinde önemli belirsizlikler barındırıyor. Her ne kadar ekonomiyi jeopolitik risklerden, sosyal konulardan ayrıştırmamız zor olsa da, sadece global enflasyondaki seyir ve merkez bankalarının yarattığı belirsizlik bile iş dünyası açısından çok yakından takip edilmesi gereken bir süreç. Örneğin Avrupa’da savaş kaynaklı yaşanan ama tüm ekonomiye sirayet eden durgunluk dönemi, ihracatımız açısından bizleri çok ilgilendiriyor ve risk oluşturuyor. Öte yandan Çin’den uzun bir süre pay kapmayı konuşan iş dünyamız, yeniden o payı Çin’e kaptırmış durumda. Bizlerse içeride enflasyon ve kur ile mücadele ederken, hem global fırsatları kaçırıyoruz, hem de bu global riskleri yeterince öngöremeden ve değerlendiremeden uzun vadeli bir strateji oluşturamıyoruz. Daha büyük resme bakacak olursak, bu risklerin bir kısmı da elbette ki, jeopolitik kaynaklı oluyor. Yaklaşık son 20 yıldır, küreselleşmenin ekonomik ve siyasal anlamda beklentileri yerine getiremediği, sistemden hoşnutsuzlukların ve buna paralel tepkilerin ortaya çıktığı bir dönemin içindeyiz"