Konut fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 34,3 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Ağustos ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayınladı. Verilere göre, Ağustos ayında KFE, bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 146,4 seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 34,3 oranında bir artış kaydedilirken, reel olarak ise yüzde 11,6 oranında bir düşüş yaşandı.

Konut Fiyat Endeksi, Türkiye genelindeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanıyor. Bu endeksin ağustos ayında gösterdiği artış, konut fiyatlarının nominal olarak yükseldiğini ancak enflasyon karşısında reel olarak gerilediğini ortaya koyuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konut fiyat endekslerindeki gelişmeler de dikkat çekici oldu. İstanbul'da KFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artış gösterdi. Ankara'da bu oran yüzde 4,3, İzmir'de ise yüzde 2,0 olarak belirlendi. Bir önceki yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde, İstanbul'daki konut fiyat endeksi yüzde 27,1, Ankara'da yüzde 35,6 ve İzmir'de yüzde 32,4 oranında artış göstermiştir.