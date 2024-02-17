Konut fiyatlarındaki artış enflasyonu geçti. Bu fiyatlarla vatandaş nasıl ev alsın?

Kaynak: Haber Merkezi
Konut fiyatlarındaki artış enflasyonu geçti. Bu fiyatlarla vatandaş nasıl ev alsın?
TÜİK’in açıkladığı verilere göre konut fiyatları bir yılda yüzde 75,5 arttı. Ev fiyatlarındaki artış yüzde 64,86 olan enflasyonu geçerken ortaya çıkan tablo “Bu fiyatlarla vatandaş nasıl ev alsın?” yorumuna neden oldu

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2023'te aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 75,5 artışla 1163,2 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 1163,2 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 75,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 7,1 oldu.

İSTANBUL'DA ARTIŞ DURMA NOKTASINA GELDİ

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 artış görüldü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 61,8, Ankara'da yüzde 92,3, İzmir'de yüzde 75,6 yükseldi.

Ülke genelinde metrekare fiyatları aralık itibarıyla 30 bin 487 TL'ye yükseldi.

Aralık ayında İstanbul'da ortalama fiyatlar 44 bin 293 TL olurken, Ankara'da 23 bin 885, İzmir'de 35 bin 640 TL oldu.

İlgili Haberler
Ev sahipleri ile kiracılar arasında yeni dönem başlıyor. Bir-iki yıllık kiracılar için rakam yeniden belirlenecek
Yabanın 'Laik Türkiye' bölümü ortaya çıktı. 'Namazımızı da kılırız Atamıza da gideriz'
Garanti BBVA ve BÜYEM’in Diyarbakır eğitimleri başlıyor
Garanti BBVA ve BÜYEM’in Diyarbakır eğitimleri başlıyor
Son Haberler
Ev sahipleri ile kiracılar arasında yeni dönem başlıyor. Bir-iki yıllık kiracılar için rakam yeniden belirlenecek Ekonomi
Ev sahipleri ile kiracılar arasında yeni dönem başlıyor. Bir-iki yıllık kiracılar için rakam yeniden belirlenecek
Trabzonspor'un transfer planı belli oldu. Abdullah Avcı açıkladı Spor
Trabzonspor'un transfer planı belli oldu. Abdullah Avcı açıkladı
TEKİRDAĞ Masaj salonlarına fuhuş operasyonu. 12 tutuklama Gündem
TEKİRDAĞ Masaj salonlarına fuhuş operasyonu. 12 tutuklama
ABD İsrail'e yeni silah sevkiyatına hazırlanıyor. Ünlü Amerikan gazetesi iddia etti Dünya
ABD İsrail'e yeni silah sevkiyatına hazırlanıyor. Ünlü Amerikan gazetesi iddia etti
Sürücüler dikkat! O güzergahta görüş mesafesi 30 metreye düştü Gündem
Sürücüler dikkat! O güzergahta görüş mesafesi 30 metreye düştü
Yabanın 'Laik Türkiye' bölümü ortaya çıktı. 'Namazımızı da kılırız Atamıza da gideriz' Gündem
Yabanın 'Laik Türkiye' bölümü ortaya çıktı. 'Namazımızı da kılırız Atamıza da gideriz'
Sergen Yalçın kabusu yaşadı. 'İstifa' sesleri Antalya'da yankılandı. Eren Bozdaş yazdı Spor
Sergen Yalçın kabusu yaşadı. 'İstifa' sesleri Antalya'da yankılandı. Eren Bozdaş yazdı