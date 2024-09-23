Konut kredisi faizlerinde indirim olacak mı? İlk adım Ziraat Bankası'ndan geldi

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarını beraberinde getirdi. Yüksek enflasyon karşısında, Merkez Bankası sıkılaşma faiz politikası uygulamaya başladı. Sıkı para politikası nedeniyle bankalarında faiz oranları artış gösterdi.

Bu da müşteri tarafında krediye erişimi zorladı. Vatandaş kredi çekerken yüksek faiz oranları ve yüklü kredi ödemeleriyle karşı karşıya kaldı. Uzun süredir yüksek seyreden faizler nedeniyle konut satışları da düşüş yaşadı.

Piyasalar gelecek aylarda Merkez Bankası'nın politika faizlerinde düşüş beklerken, kredi ile ev alacakların gözü de uzun bir müddettir konut kredi faizlerinde yaşanabilecek olası bir düşüşteydi.

FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Konut kredi faizleri konusundaki ilk adım Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09 seviyesinden yüzde 2,79'a indirdi.

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksiti 28 bin 966 TL oldu. 1 milyon TL’lik kredi için bankaya ödenen toplam rakam ise 3 milyon 475 bin 928 TL oldu.