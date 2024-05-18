Konut reel olarak kaybettirdi! Peki daha düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı veriler konut sektöründeki kaybı gözler önüne serdi.

Konut fiyatları 12 ayda nominal olarak %52 yükseldi.

Lakin enflasyonun gerisinde kaldı ki bu fiyatlar da reel olarak yıllık yaklaşık %17 düşüşe işaret ediyor.

Söz konusu fiyatların ilan yani tabela fiyatları olduğu düşünüldüğünde olası ıskontolarla durum çok daha vahim.

Kısacası balon patladı.

Normal mi? İyi bile dayandı.

Nas politikasından geri dönülerek başlanılan sıkılaştırma, emin olun konut fiyatlarında tarihî düşüşler yaratacak.

Yani henüz hiçbir şeyi görmedik.

Şu anda ilan fiyatı manipülasyonu ile nominal artış süsü veriliyor lakin bu böyle devam edemeyecek.

Özellikle inşaat sektöründe yaşanacak iflaslarla konutta nominal fiyat artışlarını gözlemleyebiliriz.

Yani konut ilan fiyatları dahi nominal düşüş gösterebilir.

Parası olan ve oturmak için ev almak isteyenler için büyük fırsat.

Lakin konut şu an yatırım aracı özelliğinde değil.